HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elma yerken nefessiz kalan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta evinde elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu fenalaşan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Elma yerken nefessiz kalan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta evinde elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu fenalaşan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Nazmiye Yarbaşı Esen, evinde elma yediği sırada boğazına parça kaçması sonucu nefessiz kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Nazmiye Yarbaşı Esen, ikindi vakti son yolculuğuna uğurlanarak, Kozlu ilçesi Tuğlaharmanı Çavdar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Askeri Tepe Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hüseyin Yayman, dijital tehditlere karşı alınacak tedbirleri anlattıHüseyin Yayman, dijital tehditlere karşı alınacak tedbirleri anlattı
Teleferik kazası davasında adli kontroller kalktıTeleferik kazası davasında adli kontroller kalktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.