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Elon Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu hakkındaki o tabloyu paylaştı! "Belki de alacakaranlık gerçektir"

17.02.2025 22:19
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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ülkesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaşarak, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı. Elon Musk'ın paylaştığı veri tabanına ilişkin tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu ve 1 kişinin yaşının da 360'ın üzerinde olduğu görülüyor.

Elon Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu hakkındaki o tabloyu paylaştı! "Belki de alacakaranlık gerçektir"

Elon Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaştı.

YAŞI 100'ÜN ÜZERİNDE 20 MİLYONDAN FAZLA İNSAN

Tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu görülüyor. Ayrıca tabloda 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin yazıldığı, 1 kişinin ise yaşının 360'ın üzerinde olduğu bilgisi dikkati çekiyor.

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Elon Musk, paylaşımında, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklamasında Musk, kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğini belirterek, kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında "önemli tutarsızlıkların" bulunduğunu öne sürdü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk ABD Amerika Birleşik Devletleri
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