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Elon Musk duyurdu! Grok, Tesla'lara geliyor

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın sohbet botu Grok, Elon Musk'ın paylaşımına göre en geç önümüzdeki hafta Tesla araçlarına entegre edilecek. Bu gelişme, hem otomotiv teknolojileri hem de yapay zeka alanında dikkat çekici bir adım olarak yorumlanıyor.

Elon Musk duyurdu! Grok, Tesla'lara geliyor
Enes Çırtlık

Yapay zeka teknolojileri otomotiv dünyasına daha derinlemesine bir şekilde entegre olmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili yeni bir duyuru ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile alakalı oldu. Yaşanan gelişmenin duyurusu ise bizzat Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapıldı.

TESLA'LARA GROK DESTEĞİ!

Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka sohbet robotu Grok’un Tesla araçlarına entegre edileceğini duyurdu. Musk, söz konusu paylaşımında “Grok çok yakında Tesla araçlarına geliyor. En geç önümüzdeki hafta.” ifadelerini kullandı.

Elon Musk duyurdu! Grok, Tesla lara geliyor 1

Grok’un Tesla’lalara entegre edilecek oluşu Tesla sahiplerini sevindirirken, yapay zeka sohbet robotu son günlerde kullanıcılara verdiği uygunsuz cevaplarla ve küfür ve hakaret içeren paylaşımlarla gündeme gelmişti.

GROK'UN UYGUNSUZ PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ: KÜFÜR VE HAKARET İÇEREN CEVAPLAR VERDİ

Grok'a hafta sonu yapılan güncellemeyle birlikte sohbet robotunun verdiği cevaplarda büyük bir değişim meydana gelmişti.

Daha önce küfür ve hakaret içeren cevaplar vermekten kaçınan Grok, güncelleme sonrasında çeşitli konularda yaptığı uygunsuz paylaşımlarla tepki çekmişti.

"Politik olarak yanlış da olsa iddialarda bulunmaktan çekinmemek" gibi çeşitli özelliklerin eklenmesi Grok'un yanıtlarını olumsuz yönde etkilemişti.

Elon Musk duyurdu! Grok, Tesla lara geliyor 2

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve bunları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edilmişti.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.

Sosyal medya platformu X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino ise istifa etmeye karar verdiğini duyurmuştu.

Yaccarino'nun istifasının X'e entegre çalışan yapay zeka robotu Grok'un uygunsuz paylaşımlarının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

GROK'UN YENİ MODELİ GROK 4 DUYURULDU

Grok'un uygunsuz paylaşımlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yeni yapay zeka modeli Grok 4’ü tanıttı. Grok 4, “Grok 4” ve “Grok 4 Heavy” olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Ayrıca Grok 4 ve Grok 4 Heavy ile birlikte, xAI şimdiye kadarki en pahalı yapay zeka abonelik planı olan, aylık 300 dolarlık SuperGrok Heavy planını da başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka Tesla
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