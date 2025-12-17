HABER

Elon Musk, ilk dolar trilyoneri olmaya koşuyor: SpaceX'in değerlemesi servetini katladı

Elon Musk'ın serveti, SpaceX'in değerlemesindeki önemli artışla birlikte rekor seviyelere ulaştı. Şirketin beklenen halka arzı, Musk'ın servetini daha da katlayarak onu dünyanın ilk dolar trilyoneri yapabilir.

Enes Çırtlık

Elon Musk, SpaceX'in değerlemesindeki artış sayesinde servetini katlayarak 600 milyar doların üzerine çıkardı. Uzay araştırmaları şirketi SpaceX'in değerinin 800 milyar dolara ulaşması, Musk'ın finansal yükselişinde önemli bir rol oynadı. Bu gelişme, Musk'ı küresel zenginlik sıralamasının en üstüne yerleştiriyor. Analistler, SpaceX'in önümüzdeki yıl yapılması beklenen halka arzının (IPO) Musk'ın servetini trilyon dolara yaklaştırabileceğini belirtiyor. Bu durum, Musk'ı dünyanın ilk dolar trilyoneri yapma potansiyeline sahip.

SERVETİNE YÜZ MİLYARLARCA DOLAR DAHA EKLENECEK

Investopedia'nın haberine göre, SpaceX'in 1.5 trilyon dolarlık bir değerlemeyle halka arz edilmesi durumunda, Musk'ın servetine yüz milyarlarca dolar daha eklenecek. Tesla'daki hisseleri ve diğer özel şirketleriyle birlikte Musk'ın serveti, bazı ülkelerin yıllık ekonomik çıktılarıyla yarışacak düzeye ulaşabilir. Musk'ın Tesla'daki yakın zamanda onaylanan maaş paketi de bu servet artışında önemli bir rol oynuyor.

Meyka'nın haberine göre, yatırımcılar Musk'ın SpaceX ve Tesla'daki hisselerini yakından takip ediyor. Her iki şirket de piyasada olumlu bir trend izliyor. SpaceX'in değerlemesindeki artış, sadece Musk'ın servetini değil, aynı zamanda uzay endüstrisindeki genel yatırımcı ilgisini de artırıyor. Şirketin yenilikçi teknolojileri ve iddialı projeleri, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

SpaceX'in başarısı, Musk'ın vizyoner liderliğinin ve uzay araştırmalarına olan bağlılığının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Şirketin Mars'ı kolonileştirme hedefi ve Starlink projesi gibi projeleri, geleceğe yönelik büyük beklentiler yaratıyor. Bu projelerin başarısı, Musk'ın servetini daha da katlayabilir ve onu tarihe geçirebilir.

