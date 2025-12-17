Şehzadeler Belediyesi'nde olağanüstü seçim! Başkan Gülşah Durbay vefat etmişti, tarih belli oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından, Belediye Kanunu kapsamında yeni başkanın belirlenmesi için resmi takvim netleşti.
Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesine gönderilen yazıda, belediye başkanlığı seçim sürecine ilişkin usul ve tarih bildirildi.
Yazıda, meclisin toplanmasına yönelik çağrı ve duyuruların yapılması istendi.
Valilik yazısında, Şehzadeler Belediye Meclisinin, Meclis Birinci Başkan Vekili başkanlığında 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da belediye meclis toplantı salonunda bir araya gelerek yeni belediye başkanını seçeceği belirtildi.
