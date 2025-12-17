HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şehzadeler Belediyesi'nde olağanüstü seçim! Başkan Gülşah Durbay vefat etmişti, tarih belli oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın 14 Aralık’ta hayatını kaybetmesi Manisa'yı yasa boğmuştu. Durbay’ın ardından belediyede başkanlık makamının boşalması üzerine yasal süreç başlatıldı. Manisa Valiliği’nin yazısı doğrultusunda Şehzadeler Belediye Meclisi, 19 Aralık 2025’te yeni belediye başkanını seçmek üzere olağanüstü toplanacak.

Şehzadeler Belediyesi'nde olağanüstü seçim! Başkan Gülşah Durbay vefat etmişti, tarih belli oldu
Devrim Karadağ

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından, Belediye Kanunu kapsamında yeni başkanın belirlenmesi için resmi takvim netleşti.

Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesine gönderilen yazıda, belediye başkanlığı seçim sürecine ilişkin usul ve tarih bildirildi.

Yazıda, meclisin toplanmasına yönelik çağrı ve duyuruların yapılması istendi.

Şehzadeler Belediyesi nde olağanüstü seçim! Başkan Gülşah Durbay vefat etmişti, tarih belli oldu 1

BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Valilik yazısında, Şehzadeler Belediye Meclisinin, Meclis Birinci Başkan Vekili başkanlığında 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da belediye meclis toplantı salonunda bir araya gelerek yeni belediye başkanını seçeceği belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultanbeyli’de motor kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandıSultanbeyli’de motor kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı
'Otogarda kalan kimsesizler' haberiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Kendi tercihleriymiş...'Otogarda kalan kimsesizler' haberiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Kendi tercihleriymiş...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
seçim şehzadeler ilçesi Gülşah Durbay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.