HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elon Musk'ın babası Errol Musk'ı ağırlamıştı! Doğu Perinçek ilk kez anlattı: '120 yıl' detayı...

Doğu Perinçek'in geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın babası Errol Musk'ı İstanbul'da ağırlamasının yankıları sürüyor. Perinçek merak edilen görüşmede konuşulanları anlatırken sözünü ettiği "insan ömrü" projesi dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumartesi günü İstanbul'da yapılan görüşme gündem oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye’ye çok önemli dört bilimsel araştırma projesiyle geldi" dediği Errol Musk'ı ağırladı.

Perinçek sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşımında "Türkiye’nin bilim ve araştırma çevrelerinin de çok ilgileneceği konuları gündemimize aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de bu bilimsel projelerle ilgileneceğini ümit ediyoruz" demişti.

PERİNÇEK MUSK GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Gazeteci Türker Akıncı'nın YouTube kanalına konuk olan Perinçek görüşmede konuşulanları ilk kez anlattı. Perinçek, Elon Musk'ın babası ile "insan ömrünü 120 yıla kadar uzatma" projesini görüştüklerini belirtip şöyle konuştu:

"SİZİNLE DE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPMAK İSTEDİK"

"İnsanın potansiyel normal ömrü 120 yıl olabilirmiş. ‘Bu projelerle ilgili bilimsel çalışmalar yapacağız’ diyor. Beş aday ülkeden biri de Türkiye. ‘Bu ülkelerle konuşuyoruz. Türkiye’nin de devletiyle görüşmeye geldik. Konuşmaya da başladık’ diyor. Cumhurbaşkanı çevresiyle konuşuyorlarmış. Vatan Partisi de dünya çapında etkili bir parti olduğu için, ‘Bu konularda sizinle de bir temas kurmak, görüş alışverişi yapmak istedik’ dedi. Rodina Partisi de buna aracılık yapıyor."

"ŞAKACI BİR İNSAN"

Errol Musk'ın nasıl biri olduğu sorulan Perinçek "Sıcak bir insan, kalender, şakacı, mizahı olan bir insan" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Doğu Perinçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.