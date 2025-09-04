Elon Musk'ın en 'çılgın' projelerinden biri! Tesla robotaxi uygulaması herkesin kullanımına sunuldu

Otonom araç teknolojileri, dünya genelinde ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Direksiyon başında insan faktörünü ortadan kaldıran bu sistemler, güvenlikten zamandan tasarrufa kadar pek çok avantaj sunuyor. Bu dönüşümün öncülerinden biri olan Tesla ise şimdi de geliştirdiği robotaxi hizmeti için yeni bir adım attı.

TESLA ROBOTAXI UYGULAMASI HERKESİN KULLANIMINA AÇILDI

Tesla, App Store’da robotaxi servisi için bir iOS uygulaması yayınlayarak, Robotaxi uygulamasının artık herkesin kullanımına sunulduğunu açıkladı. Bekleme listesine katılmak isteyenlerin uygulamayı indirebileceğini söyleyen şirket, Yakında erişim genişleyecek." mesajı da verdi.

Ayrıca Tesla, uygulamanın Android sürümünün de gelecekte çıkacağını söyledi.

Tesla CEO’su Elon Musk, robotaxi'yi ekim ayındaki bir lansman etkinliğinde duyurmuştu. Hizmet ilk olarak Haziran’da Austin’de, ardından Temmuz’da San Francisco’da kullanıma sunuldu.

TESLA ROBOTAXI NEDİR?

Robotaxi, Tesla tarafından geliştirilen otonom bir araç çağırma hizmetidir. Tesla’nın geliştirdiği bu araçlar tamamen otonom yani kendi kendine hareket edebilen elektrikli otomobillerden oluşuyor. Kullanıcılar, bir mobil uygulama üzerinden çağırdıkları bu araçlara tıpkı normal bir taksi gibi binebiliyor.