Elon Musk'ın, X platformuna gelecek yeni özellik: ‘XChat’i tanıttı! Şifreli mesajlaşma dönemi geliyor...

X platformunda, Elon Musk tarafından ‘XChat’ adlı yeni ve şifreli bir mesajlaşma döneminin başlayacağı bildirildi. X platformunda ‘DM’ (direct message) sistemi yerini ‘XChat’ adlı yeni ve şifreli bir mesajlaşma deneyimine bırakıyor.

‘RUST’ TABANLI BİR TEKNOLOJİYLE ŞİFRELEME

X uygulaması üzerinden erişilebilecek bu sistemin, kullanıcıların kişisel verilerini korumayı hedefleyen gelişmiş güvenlik önlemleriyle geleceği açıklandı. Elon Musk, XChat’in bu hafta içinde farklı bölgelere kademeli olarak sunulmaya başladığını duyurdu. Yeni sistemin ‘Rust’ tabanlı bir teknolojiyle şifreleme sağladığı belirtildi.

YENİ SİSTEMDE NELER VAR?

Kullanıcılar yeni sistemle; mesajlarını şifreli olarak gönderebilecek, okunduktan sonra kaybolan mesajlar paylaşabilecek, her tür dosyayı (metin, görsel, video vb.) aktarabilecek ve platformlar arası sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek.

ÜCRETLİ ABONELİK ŞARTI BULUNMUYOR

Bu özellikler için ücretli abonelik şartı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, XChat’in mevcut DM sisteminin yerini tamamen alacak şekilde tasarlandığı için tüm kullanıcıların bu geçişten etkileneceği aktarıldı.

(DHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır