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Elon Musk’ın xAI’si, X’i 33 milyar dolara satın aldı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
29.03.2025 10:53
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Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, sosyal medya platformu X’i tamamen hisse senedi işlemiyle 33 milyar dolar değerlemeyle satın aldı. Musk, bu birleşmenin xAI’nin gelişmiş yapay zeka yeteneklerini X’in geniş erişim ağıyla birleştirdiğini belirtti. xAI’nin değeri 80 milyar dolar, X’in değeri ise 12 milyar dolarlık borç dahil 33 milyar dolar olarak hesaplandı. Detaylar haberimizde...

Elon Musk’ın xAI’si, X’i 33 milyar dolara satın aldı!

X CEO’su Linda Yaccarino, anlaşmayı “Gelecek daha parlak olamazdı” diyerek övdü. Musk, X’i bir “her şey uygulaması” yapma hedefinde henüz başarıya ulaşamasa da, 2023’te kurulan xAI ile X’i entegre etme çabalarını sürdürüyor. xAI’nin Grok aracı, X içinde öne çıkarılırken, platformun 600 milyondan fazla kullanıcısının verileri yapay zeka gelişimi için büyük bir avantaj sağlıyor. Musk, birleşik şirketin “gerçeği arayan” ve “insan gelişimini hızlandıran” bir platform olacağının altını çizdi.

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ÇALIŞANLAR VE YATIRIMCILAR ARASINDAKİ BAĞLAR

xAI ve X arasındaki ilişki, çalışanların ortak erişiminden de görülüyor. Ocak ayında xAI çalışanlarının X’in dizüstü bilgisayarlarını ve kod tabanını kullandığı belirtilmişti. Musk, daha önce X yatırımcılarının xAI’nin %25’ine sahip olacağını söylemiş, ancak bu henüz gerçekleşmedi. X’in değeri 2022’den beri dalgalanırken, xAI’nin değeri hızla artıyor. Wall Street Journal’a göre, xAI geçen Kasım’da 50 milyar dolar değerlemeye ulaşmış, 2024 baharında ise 24 milyar dolar olarak değerlendirilmişti.

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MUSK’IN VİZYONU VE TWEET’İ

Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada, xAI’nin iki yılda dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldiğini ve X’in “dijital kent meydanı” olarak verimli bir şirkete dönüştüğünü vurguladı. Birleşimin, milyarlarca insana daha akıllı deneyimler sunacağını ifade eden Musk, “Bu sadece bir başlangıç. Bugün, verileri, modelleri, bilgi işlem, dağıtım ve yetenekleri birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu birleşme, xAI'ın gelişmiş yapay zeka kabiliyetini ve uzmanlığını X'in muazzam erişimiyle harmanlayarak büyük bir potansiyelin kilidini açacak. Birleşik şirket, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme temel misyonumuza sadık kalırken milyarlarca insana daha akıllı, daha anlamlı deneyimler sunacak. Bu sayede sadece dünyayı yansıtan değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir platform oluşturabileceğiz" diyerek gelecek planlarına işaret etti. OpenAI ile geçmişte yollarını ayıran Musk, xAI ile yapay zeka yarışında iddialı bir konuma yerleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka
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