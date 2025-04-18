Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’dan yeni özellik: Grok artık unutmayacak!

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok sohbet butonuna yeni bir özellik ekledi. Grok’un hafıza özelliği, kullanıcıların daha önce paylaştığı bilgileri ve talepleri unutmamasını sağlıyor. Örneğin, bir kullanıcı “emoji kullanma” talimatı verdiyse, Grok bu tercihi hatırlıyor ve sonraki konuşmalarda emoji kullanımından kaçınıyor.

Bu, kullanıcıların her seferinde aynı tercihleri tekrar belirtme zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha doğal bir iletişim sunuyor. xAI, bu sistemin kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştireceğini vurguladı.

SİMGE ÜZERİNDEN SAKLANAN BİLGİLER GÖRÜNECEK

Hafıza özelliği şu anda beta aşamasında ve Grok ile yeterli düzeyde etkileşim kuran kullanıcılar için aktif hale geliyor. xAI, sistemin şeffaf bir şekilde çalıştığını ve kullanıcıların Grok’un hangi bilgileri sakladığını arayüzdeki bir simge üzerinden görebileceğini belirtti. Ayrıca, kullanıcılar diledikleri zaman bu verileri silebiliyor.

VERİ KORUMA DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA ERİŞEMEYECEK BÖLGELER

Yeni özellik, Grok.com platformunda ve iOS ile Android uygulamalarında beta sürüm olarak sunuluyor. Ancak, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’taki kullanıcılar, bölgesel veri koruma düzenlemeleri nedeniyle bu özelliğe henüz erişemiyor.

XAI'IN HEDEFİ NEDİR?

xAI, Grok’un hafıza özelliğiyle yapay zeka sohbetleri arasında fark yaratmayı hedefliyor. Şirket, bu yeniliğin kullanıcılarla daha derin ve anlamlı bağlar kurulmasına olanak tanıyacağını ifade etti. Hafıza sisteminin beta sürecinde toplanan geri bildirimlerle geliştirilmesi planlanıyor. xAI, Grok’un yeteneklerini genişletmeye devam ederken, kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine öncelik verdiğini de vurguladı.

Grok’un yeni hafıza özelliği, yapay zeka teknolojilerinde kişiselleştirme trendinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Özelliğin küresel erişiminin genişlemesi ise bölgesel düzenlemelere bağlı olarak ilerleyecek.