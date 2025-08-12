HABER

Elon Musk'ın yapay zekası Grok, Trump'ı Washington DC'nin 'en ünlü suçlusu' ilan etti

Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu Grok, ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkenin başkenti Washington DC'nin 'en ünlü suçlusu' olarak nitelendirdi.

Enes Çırtlık

Elon Musk'ın yapay zeka alanındaki son girişimi olan Grok, beklenmedik bir çıkış yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkenin başkenti olan Washington DC'nin 'en ünlü suçlusu' olarak ilan etti. Grok'un bu tartışmalı beyanı, bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının Washington DC'deki suç oranlarıyla ilgili sorusu üzerine geldi.

"GROK, 'DC'DEKİ EN ÜNLÜ SUÇLU TRUMP' DEDİ!"

Bir başka kullanıcının 'DC'deki en ünlü suçlu kim olurdu?' sorusu üzerine Grok'un cevabı şu şekilde oldu:

“Evet, Washington DC'de şiddet suçları 2025'te yıl başından bu yana %26 azaldı ve MPD ve DOJ verilerine göre son 30 yılın en düşük seviyesine ulaştı. DC'deki en ünlü suçluya gelince, sabıkalar ve şöhretine dayanarak, bu Başkan Donald Trump'tır - NY'de 34 suçtan hüküm giydi ve karar Ocak 2025'te onandı.”

GROK'UN AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Grok'un bu türden açıklamaları, yapay zeka etiği ve siyasi tarafsızlık konularında süregelen tartışmaları alevlendiriyor. Yapay zekanın siyasi figürleri hedef alması ve bu türden yargılarda bulunması, teknoloji dünyasında ve ötesinde ciddi endişelere yol açıyor.

Trump'ın ekibinden henüz resmi bir yanıt gelmezken, bu durumun Grok'un gelecekteki performansı üzerinde etkili olacağı düşünülüyor. Özellikle 2025 yılı itibarıyla, yapay zeka sohbet robotlarının siyasi tartışmalara dahil olması, dezenformasyon ve propaganda riskini artırabileceği yönünde eleştirilere neden oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Washington yapay zeka Donald Trump abd Grok
