Elon Musk intikam peşinde! OpenAI'ın en tepe ismini kovdurmak istiyor

Yapay zeka dünyasının en büyük yasal savaşlarından biri bu ayın sonlarında mahkemeye taşınıyor. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ve Başkanı Greg Brockman'ın şirketin yönetim kadrosundaki görevlerinden alınması için harekete geçti.

LEHİNE KARAR ÇIKMASI HALİNDEKİ TALEPLERİNİ SIRALADI

Salı günü sunulan yasal bir dosyada Musk'ın avukatları; bir yargıç ve jürinin, Altman ve OpenAI'ın müvekkillerini dolandırdığına karar vermesi halindeki taleplerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu.

Musk, 2024 yılında Altman ve OpenAI'a dava açarak, yaklaşık on yıl önce kurulmasına katkıda bulunduğu yapay zeka şirketinin kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kalacağı yönündeki vaatlere dayanarak kendisini 38 milyon dolar bağışlaması için "özenle manipüle ettiklerini" ve "kandırdıklarını" iddia etmişti. İki taraf o tarihten bu yana, yasal savaşları ve filizlenen ticari rekabetlerine ek olarak kamuoyu önünde açık bir sözlü savaşa da girmiş durumda.

OPENAI CEO'SU SAM ALTMAN'IN GÖREVDEN ALINMASINI İSTİYOR

Salı günkü dosyada Musk'ın avukatları, "Davacı, Altman'ın kâr amacı gütmeyen OpenAI yönetim kurulu üyeliğinden, Altman'ın ve Brockman'ın ise OpenAI kar amacı güden kuruluşunun yönetim kadrosundan çıkarılmasını talep edecektir" ifadelerine yer verdi. Avukatlar ayrıca bu adımın, "kişilerin bir hayır kurumunun kamu misyonunu koruyamadığı veya yerine getiremediği durumlar için yaygın bir çözüm yolu" olduğunu savundu.

Dosyaya göre Musk ayrıca mahkemeden OpenAI'ın yeniden gerçek bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak faaliyet göstermesini talep ediyor. Şirket ekim ayında bir yeniden yapılanmayı tamamlamış ve şu anda ChatGPT'yi de içeren kâr amaçlı kolda yüzde 26 hisseye sahip kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yönetiliyor.

Davanın jüri seçimi 27 Nisan'da Kaliforniya’nın Oakland kentindeki federal mahkemede başlayacak.

OPENAI'DAN SERT YANIT

Bu gelişmenin ardından OpenAI cephesinden X hesabı üzerinden sert bir açıklama geldi. Şirket, Musk'ı "kâr amacı gütmeyen OpenAI Vakfı'na yönelik saldırılarına ilişkin tutumunu değiştiriyormuş gibi yapmakla" suçladı. OpenAI tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek şu ki bu dava başından beri Elon'un kendi çıkarları için daha fazla güç ve para elde etmek istemesiyle ilgiliydi. Açtığı dava; ego, kıskançlık ve bir rakibi yavaşlatma arzusundan kaynaklanan bir taciz kampanyasından ibaret" denildi.

ŞİRKETİN GEÇMİŞİ VE XAI REKABETİ

Musk, Altman ve diğer ortaklar 2015 yılında OpenAI'ı kâr amacı gütmeyen bir yapay zeka laboratuvarı olarak kurmuştu. Ancak Musk, yöneticileri şirketi elektrikli araç şirketi Tesla ile birleştirmeye ikna etmeye çalıştıktan sonra 2018'de OpenAI'dan ayrıldı.

2023 yılında Musk, yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucu ve sohbet robotu Grok'u geliştiren xAI adlı rakip bir şirket kurdu. Şubat ayında ise Musk'ın şirketi SpaceX, X'in (eski adıyla Twitter) de sahibi olan xAI'yi birleşik şirketin değerini 1,25 trilyon dolar olarak belirleyen bir anlaşma ile satın aldı. SpaceX kısa bir süre önce ise SEC’e, muhtemelen rekor kıracak bir halka arz için gizli belgeler sundu.

ZUCKERBERG İDDİASI, 134 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT...

Duruşma öncesinde hamlelerini sıklaştıran OpenAI, pazartesi günü California ve Delaware başsavcılarına bir mektup göndererek Musk ve ortaklarının "uygunsuz ve rekabete aykırı davranışlarının" soruşturulmasını talep etti. OpenAI Strateji Şefi Jason Kwon mektupta, Musk'ın Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile “koordineli çabalar” da dahil olmak üzere şirkete yönelik çeşitli “saldırılar” yoluyla OpenAI’yi zayıflatmaya çalıştığını iddia etti.

Musk'ın avukatları ise ocak ayındaki bir dosyada, müvekkillerinin OpenAI ve baş yatırımcı Microsoft'tan 134 milyar dolara kadar tazminat alması gerektiğini belirtmişti. Bu tutarı, şirketlerin Musk’ın OpenAI ile yaptığı ilk çalışmalar ve sağladığı mali destek sonucunda elde ettikleri “haksız kazanç” olarak nitelendirmişlerdi.

Salı günkü dosyada ise avukatlar, müvekkillerinin Microsoft'un payı da dahil olmak üzere tüm haksız kazançların OpenAI Vakfı'na iade edilmesini talep ettiklerini belirtti.