Elon Musk mobil operatörlere rakip mi oluyor? Starlink için yeni plan ortaya çıktı

Financial Times’a dayandırılan habere göre SpaceX, yatırımcılara ABD’li tüketicileri hedefleyen bir Starlink mobil hizmeti başlatma planından söz etti.

Haberde, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell’in yakın tarihli bir halka arz tanıtım turu sırasında şirketin Starlink markalı bir perakende mobil ürün çıkarabileceğini ve hatta kendi karasal ABD mobil ağını kurabileceğini söylediği aktarıldı.

Reuters ise söz konusu bilgileri bağımsız olarak doğrulayamadığını ve SpaceX’in yorum talebine hemen yanıt vermediğini belirtti.

MEVCUT T-MOBILE İŞ BİRLİĞİNDEN FARKI NE?

SpaceX hâlihazırda ABD’de T-Mobile ile doğrudan hücreye (direct-to-cell) bağlantı hizmeti sunuyor.

Bu sistem, özellikle kapsama alanının zayıf olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde Starlink uyduları üzerinden ek bağlantı sağlamayı amaçlıyor.

Ancak yeni iddia, bundan daha farklı bir aşamaya işaret ediyor. SpaceX’in kendi Starlink markasıyla doğrudan tüketiciye sunulan bir mobil hizmet çıkarması, şirketi yalnızca operatörlere altyapı sağlayan bir oyuncu olmaktan çıkarıp mobil hizmet satıcısı haline getirebilir.

ECHOSTAR HAMLESİ VE ÖNEMİ

SpaceX’in bu alandaki en kritik adımlarından biri EchoStar’dan aldığı kablosuz spektrum lisansları oldu.

Şirket, geçen yıl Eylül ayında Starlink uydu ağı için EchoStar'dan yaklaşık 17 milyar dolar değerinde spektrum lisansları satın aldı.

Kasım ayında ise yaklaşık 2,6 milyar dolarlık ek spektrum satışı daha oldu.

Böylece SpaceX, EchoStar'ın kablosuz frekanslarını kullanarak güçlü ve uygun fiyatlı bir doğrudan hücreye bağlantı hizmeti oluşturma imkânına kavuştu.

ABD'DE MOBİL OPERATÖRLERE YENİ RAKİP Mİ?

SpaceX’in Starlink mobil hizmetini doğrudan tüketicilere sunması halinde ABD mobil iletişim pazarında dengeler değişebilir.

Bugün ABD mobil pazarında Verizon, AT&T ve T-Mobile öne çıkıyor. Starlink’in uydu tabanlı kapsama avantajı ise özellikle kırsal bölgeler, kapsama boşlukları ve karasal altyapının yetersiz kaldığı alanlarda fark yaratabilir.

Ancak SpaceX’in gerçekten büyük operatörlerle aynı ölçekte rekabet edebilmesi için yalnızca uydu ağı yeterli olmayabilir. Karasal ağ, cihaz uyumluluğu, fiyatlandırma, müşteri hizmetleri ve regülasyonların da bu yarışta belirleyici olması söz konusu.

ŞİMDİLİK KESİNLİK YOK

Starlink markalı mobil hizmet iddiası dikkat çekici olsa da, SpaceX tarafından resmi bir duyuru yapılmış değil.

Bu yüzden şirketin bu planı hayata geçirip geçirmeyeceği veya ne zaman hayata geçireceği, doğrudan tüketiciye satılacak hizmetin nasıl fiyatlandırılacağı ve mevcut operatör iş birliklerinin nasıl etkileneceği henüz netleşmedi.