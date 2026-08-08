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Kahvehaneye gelen sincabı elleriyle besledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesine gelen sincap, vatandaşların ilgisini çekti.

Kahvehaneye gelen sincabı elleriyle besledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesine gelen sincap, vatandaşların ilgisini çekti. Ali Günay, yanına kadar gelen sincabı elleriyle besledi.

Olay, İnegöl’de bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesine gelen sincap, bir süre çevrede dolaştıktan sonra Ali Günay’ın yanına yaklaştı.

Günay, kendisinden kaçmayan sincaba çekirdek verdi. Sincap, uzatılan çekirdekleri Günay’ın elinden yerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Doğal ortamından çıkarak insanlarla yakınlaşan sincabın bu anları, çevrede bulunan bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.

Kahvehaneye gelen sincabı elleriyle besledi 1

Kahvehaneye gelen sincabı elleriyle besledi 2

Kahvehaneye gelen sincabı elleriyle besledi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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