Elon Musk'tan dev yatırım: "Terafab" kuruluyor

Sınırları zorlayan girişimleriyle tanınan milyarder iş insanı Elon Musk, ezber bozan bir hamleye daha imza atıyor. Yapay zeka, otonom sürüş ve uzay keşfi gibi yüksek işlem gücü gerektiren alanlardaki devasa hedeflerini gerçekleştirmek isteyen vizyoner lider, kendi çip üretim tesisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ELON MUSK'TAN DEVASA ÇİP FABRİKASI: TERAFAB

CNBC-e'de yer alan habere göre; Elon Musk, robotik, yapay zeka ve uzay veri merkezlerine yönelik çip üretimini hedefleyen “Terafab” projesinin ABD’nin Austin kentinde kurulacağını açıkladı. Tesisin, Tesla ve SpaceX tarafından ortaklaşa işletileceği belirtildi.

"ÇİP YOKSA GELECEK YOK"

Hem Tesla hem de SpaceX’in CEO’su olan Musk, projeye “ileri teknoloji fabrikası” ile başlanacağını söyledi. Musk, yarı iletken üretiminde doğrudan bir geçmişi olmamasına rağmen mevcut tedarik zincirinin ihtiyaçlarına yanıt vermekte yetersiz kaldığını vurguladı.

“Ya Terafab’ı inşa ederiz ya da çiplere sahip olamayız” diyen Musk, artan talep karşısında kendi üretimlerini yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

HEDEF: YILLIK 1 TERAWATT İŞLEM GÜCÜ

Proje kapsamında tesisin yılda bir terawatt seviyesinde bilgi işlem kapasitesini destekleyecek çipler üretmesi planlanıyor. Musk, bu hedefin özellikle yapay zeka ve uzay teknolojileri için kritik olduğunu belirtti.

İKİ FARKLI ÇİP ÜRETİLECEK

Terafab bünyesinde iki ana çip türü geliştirilecek. Bunlardan ilki; Tesla araçları, robotaksiler ve Optimus insansı robotlar için “kenar” ve çıkarım odaklı olacak.

İkinci çip grubu ise SpaceX ve xAI tarafından kullanılacak yüksek performanslı “uzay çipleri” olacak. xAI’nin, SpaceX’in Şubat 2026’da satın aldığı bir yan kuruluş olarak üretimin büyük kısmını kullanması bekleniyor.

DEV FİNANSMAN PLANI: 50 MİLYAR DOLAR

Projenin finansmanı için SpaceX’in bu yaz gerçekleştireceği halka arz ile 50 milyar dolar kaynak toplaması ve 1,75 trilyon dolar değerlemeye ulaşması hedefleniyor.

Tesisin, Tesla’nın Austin’deki merkezi ve gigafactory’sine yakın bir bölgede konumlandırılması planlanıyor.

TESLA–XAI İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Tesla’nın, xAI ile yapay zeka tarafındaki iş birliklerini sürdürdüğü belirtilirken, Digital Optimus projesi ve Grok entegrasyonu bu ortaklığın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

TAKVİM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Musk, yıllık 100 ila 200 gigawatt kapasiteyi destekleyebilecek çiplerin yanı sıra uzayda bir terawatt seviyesine ulaşabilecek çözümler geliştirmeyi planladıklarını ifade etti. Ancak tesisin inşası ve üretim sürecine ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.