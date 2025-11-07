HABER

Elon Musk tarih verdi: Direksiyonsuz Tesla Cybercab üretimi başlıyor!

Tesla, yıllardır beklenen projelerini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Elon Musk, hissedarlar toplantısında direksiyonsuz ve pedalsız otonom araç Cybercab’in üretimine başlanma tarihini açıkladı. Ayrıca Tesla Roadster’ın demosu için de tarih verdi. Musk, “Sanırım devasa bir çip fabrikası inşa etmemiz gerekecek” diyerek Tesla’nın artan çip talebine de dikkat çekti.

Tesla, hayal ettiği veya tanıtımını yaptığı ürün ve teknolojileri gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşıyor. Elon Musk, şirketin hissedarlar toplantısında, uzun süredir merakla beklenen Cybercab isimli tam otonom aracın üretim tarihinden, uzun süredir ertelenen Tesla Roadster'ın demosunun ne zaman yapılacağına kadar birçok önemli açıklamada bulundu.

CYBERCAB'IN ÜRETİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin hissedarlar toplantısında, direksiyonu ve pedalları olmayan, otonom bir elektrikli araç olan Cybercab’in üretimine 2026'nın Nisan ayında Teksas’ın Austin kentindeki fabrikasında başlayacağını açıkladı. Musk, pedalı ya da direksiyonu bile olmayacak aracın yan aynalarının da bulunmayacağını ekledi.

TESLA ROADSTER'IN DEMOSU İÇİN TARİH VERDİ

Musk, Tesla Roadster demosunun da 2026'nın Nisan ayında yapılacağını söyledi.

Elon Musk, şirketin hissedarlar toplantısında, uzun süredir ertelenen yeni nesil Roadster'ın nihayet gün yüzüne çıkabileceğini belirtti. Üretimin ise demodan 12-18 ay sonra veya 2027'nin ortası veya sonu gibi bir tarihte başlaması planlanıyor.

Ancak Musk, Nisan ayındaki demo'nun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda da tereddütlü davrandı. Bunda Musk'ın demoyu 1 Nisan Şaka Günü'nde yapmayı planlıyor olmasının büyük bir payı var.

“SANIRIM DEVASA BİR ÇİP FABRİKASI İNŞA ETMEMİZ GEREKECEK"

Öte yandan, Elon Musk, Tesla’nın kendi yarı iletken talebine yetişebilmek için bir çip üretim tesisi, yani bir “tera-fab” kurma fikrini de gündeme getirdi.

