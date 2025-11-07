Elon Musk trilyonerliğe bir adım daha yaklaştı: Tesla hissedarları kararını verdi!

Şirketin Texas eyaletinin Austin şehrinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında, "2025 CEO Performans Ödülü"nün de aralarında olduğu çeşitli tekliflere dair oylama yapıldı.

Hissedarların yüzde 75'inden fazlası, Musk'a yapılacak ödemeye yönelik teklifin lehinde oy kullandı.

MUSK'IN TAM ÖDEMEYİ ALABİLMESİ İÇİN PERFORMANS HEDEFLERİNİ TUTTURMASI GEREKİYOR

Eylül ayında hissedarlara, Musk'ın "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda yapılacak ödeme teklifine dair Tesla Yönetim Kurulu tarafından mektup gönderilmişti.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarılmıştı.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilmişti.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara çıkması durumunda, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Böylelikle yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır