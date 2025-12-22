HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulubü’nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti. Uykusunda hayatını kaybeden Mizrahi için Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir cezane töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da aralarında bulunduğu genç kadının aile yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi’nin tabutu başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Leyla Mizrahi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hizan’da zincirleme kaza: 4 yaralıHizan’da zincirleme kaza: 4 yaralı
Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandıAsansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.