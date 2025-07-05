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Elon Musk, yeni siyasi parti kurmak için tekrar anket başlattı

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD’de yeni bir siyasi parti kurulması için sahibi olduğu sosyal medya platformundan tekrar anket açtı.

Elon Musk, yeni siyasi parti kurmak için tekrar anket başlattı

ABD’li iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunda yeni bir siyasi parti kurma önerisi için bir kez daha anket başlattı. ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü vurgulayan Musk, “Bağımsızlık Günü, iki partili -kimilerine göre tek partili- sistemden bağımsızlığı isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zaman” dedi. Musk’ın ‘Amerikan Partisi’ni kurmalı mıyız?’ sorusuyla başlattığı ankete şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi katılırken, katılımcıların yüzde 65’i evet derken, yüzde 35’i ‘hayır’ yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle tartışma yaşayan Elon Musk, haziran ayı başında ‘Amerikan Partisi’ adıyla yeni bir siyasi parti kurma fikrini ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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