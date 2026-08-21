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Emekli polis memuru, cinayeti işlemeden önce kadının evine gitmiş

Antalya Havalimanı 2’nci Terminal otoparkında emekli polis memuru, görev yaptığı dönemden tanıdığı kadını beylik silahı ile vurarak öldürdü.

Emekli polis memuru, cinayeti işlemeden önce kadının evine gitmiş

Olay, sabah saatlerinde Fraport TAV Antalya Havalimanı 2’nci Terminal otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru H.D. (51), henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında yaşanan sorun nedeniyle, havalimanında görev yaptığı dönemden arkadaşlıkları bulunan Gürcistan uyruklu Elina Ş. ile görüşmek üzere evine gitti. Kadını evinde bulamayan şahıs, çalıştığı Antalya Havalimanı 2’nci Terminal’e geldi.

Otopark kısmında Elina Ş. ile bir araya gelen H.D., burada çıkan tartışmanın ardından beylik tabancası ile 2 çocuk annesi Elina Ş.’ye ateş etti. H.D., havalimanındaki görevli polis memurları tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Başına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Elina Ş., olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Ekibi, Antalya Havalimanı 2’nci Terminal önünde inceleme yaptı
Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Emekli polis memuru, cinayeti işlemeden önce kadının evine gitmiş 1

Emekli polis memuru, cinayeti işlemeden önce kadının evine gitmiş 2

Emekli polis memuru, cinayeti işlemeden önce kadının evine gitmiş 3

Emekli polis memuru, cinayeti işlemeden önce kadının evine gitmiş 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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