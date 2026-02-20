HABER

Emekli polisi silahla yaralayan eski meclis üyesi tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde emekli polis memurunu silahla vurarak yaralayan eski belediye meclis üyesi tutuklandı. İfadesi alınan şüpheli "ateşli silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Şubat'ta Yeni Mahalle 5113 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Salim Doğan, evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Darıca Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi Ö.S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli Ö.S. olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Salim Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ö.S. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli "ateşli silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

