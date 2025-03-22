HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emekli polisin vasiyeti yerine getirildi: Elazığlı polis istediği şekilde defnedildi

Emekli polisin vasiyeti yerine getirildi: Elazığlı polis istediği şekilde defnedildi

22.03.2025 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elazığlı emekli polis memurunun vasiyeti yerine getirildi. 64 yaşında yaşında hayatını kaybeden emekli polis memuru vasiyetinde istediği şekilde defnedildi.

Emekli polisin vasiyeti yerine getirildi: Elazığlı polis istediği şekilde defnedildi

Elazığlı emekli polis memuru Yasin Çalışır, 64 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uçakla cenazesi Elazığ'a getirilen Yasin Çalışır için Baskil Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi.

Törene, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, Baskil İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan, Baskil Müftüsü Hüseyin Çakır, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk ve vatandaşlar katıldı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Emekli polis memuru Yasin Çalışır'ın ‘Ölürsem camiden defne kadar işlemlerimi meslektaşlarım yapsın’ vasiyeti üzerine Baskil ilçesinde görev yapan emniyet mensupları defin işlemlerine kadar cenazeyi taşıyıp refakat etti.

AW418112_02

Baskil Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından cenaze polisler tarafından taşınarak Şefkat Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Samsun'da kumarla mücadele: 2 farklı adreste operasyonSamsun'da kumarla mücadele: 2 farklı adreste operasyon
Zelenskiy, Donetsk cephesinde konuşlu Ukrayna askeri birliklerini ziyaret ettiZelenskiy, Donetsk cephesinde konuşlu Ukrayna askeri birliklerini ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
polis Vasiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam efsanesinden acı haber! Filiz Akın hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Filiz Akın hayatını kaybetti

Piyasadaki hareketliliğin bilançosu ağır oldu!

Piyasadaki hareketliliğin bilançosu ağır oldu!

30 Büyükşehirde çarpıcı anket sonuçları! O parti 16 ilde önde: 1 parti ise...

30 Büyükşehirde çarpıcı anket sonuçları! O parti 16 ilde önde: 1 parti ise...

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'den çıkış: "Yok hükmünde olur!"

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'den çıkış: "Yok hükmünde olur!"

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Gizli tanığın 'Dilek İmamoğlu' iddiasına tepki göstermiş

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Gizli tanığın 'Dilek İmamoğlu' iddiasına tepki göstermiş

CHP yarın 81 ilde ön seçime gidiyor! Tek aday İmamoğlu

CHP yarın 81 ilde ön seçime gidiyor! Tek aday İmamoğlu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.