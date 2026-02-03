Emeklilerin en çok desteklediği siyasi parti belli oldu! Ankete damga vuran sonuçlar

Emekli maaşı ve yeni belirlenen en düşük emekli maaşının ardından gözler emeklilerin izleyeceği siyasi tutuma çevrilmişti. ORC araştırma şirketi bu soruyu gündemine aldı ve sadece emekliler üzerinden bir anket hazırladı.

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2026 yılında 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu oran büyük tartışmaları beraberinde getirince gözler yeniden emeklinin vereceği tepkilere çevrildi. ORC araştırma şirketi 26 ilde 1060 emekliye, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltti. Çalışma 20-22 Ocak arasında gerçekleştirildi.

Çıkan sonuçlara göre emeklilerin yüzde 34,7'si seçimini CHP'den yana kullandı. İkinci sırada ise yüzde 28,2 ile AK Parti yer aldı. Bu iki partiyle diğer partilerin arasındaki uçurum ise dikkat çekti.

ORC'nin açıkladığı veriler şu şekilde;

▪️CHP %34,7

▪️AK PARTİ %28,2

▪️MHP %6,8

▪️DEM %6,1

▪️İYİ %5,1

▪️ZP %3,5

▪️YRP %3,2

▪️BBP %2,8

▪️YMP %2,2

▪️SP %1,9

▪️Diğer %5,5