HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emeklilerin en çok desteklediği siyasi parti belli oldu! Ankete damga vuran sonuçlar

Türkiye'de son yıllarda en çok konuşulan konulardan biri emekli maaşları... Her hükümetin ve dönemin değişmez gündemi olan emeklilere 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise dikkat çekti.

Emeklilerin en çok desteklediği siyasi parti belli oldu! Ankete damga vuran sonuçlar
Ufuk Dağ

Emekli maaşı ve yeni belirlenen en düşük emekli maaşının ardından gözler emeklilerin izleyeceği siyasi tutuma çevrilmişti. ORC araştırma şirketi bu soruyu gündemine aldı ve sadece emekliler üzerinden bir anket hazırladı.

Emeklilerin en çok desteklediği siyasi parti belli oldu! Ankete damga vuran sonuçlar 1

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2026 yılında 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu oran büyük tartışmaları beraberinde getirince gözler yeniden emeklinin vereceği tepkilere çevrildi. ORC araştırma şirketi 26 ilde 1060 emekliye, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltti. Çalışma 20-22 Ocak arasında gerçekleştirildi.

Çıkan sonuçlara göre emeklilerin yüzde 34,7'si seçimini CHP'den yana kullandı. İkinci sırada ise yüzde 28,2 ile AK Parti yer aldı. Bu iki partiyle diğer partilerin arasındaki uçurum ise dikkat çekti.

Emeklilerin en çok desteklediği siyasi parti belli oldu! Ankete damga vuran sonuçlar 2

ORC'nin açıkladığı veriler şu şekilde;

▪️CHP %34,7
▪️AK PARTİ %28,2
▪️MHP %6,8
▪️DEM %6,1
▪️İYİ %5,1
▪️ZP %3,5
▪️YRP %3,2
▪️BBP %2,8
▪️YMP %2,2
▪️SP %1,9
▪️Diğer %5,5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pandemiden sonra arttı: Fazlası zehirliyor!Pandemiden sonra arttı: Fazlası zehirliyor!
Karpuzlu’da trafik kazası: 1 ölüKarpuzlu’da trafik kazası: 1 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti anket emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.