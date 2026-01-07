Emekliliği reddedildi diye SGK binasına gelip avukatı katletti!

Yalova SGK İL Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat, kurumdaki odasında emekliliği reddedilen H.H. tarafından tabancayla vuruldu. H.H. polise teslim olurken, ağır yaralanan Avukat Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.’nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.’ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi.

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat’la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi. Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı. H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat’a ateş açtı. Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu.

ACI HABER GELDİ

Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÇALIŞMA BAKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan acı olayın ardından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz

Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsunKaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır