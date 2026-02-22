HABER

Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’ın Tuşba ve Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Akaryakıt kaçakçılığı kapsamında Tuşba ilçe merkezinde F.N. (49) isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 178 litre motorin (marker’sız), 9 metre yakıt hortumu, 70 adet 20 litrelik bidon, 3 adet 10 litrelik huni, 1 adet boş jelikan, 1 adet elektrikli hidrofor, 3 adet metal huni, 187 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde, piyasa değeri 3 milyon 181 bin TL olan 717 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler A.M.(27) ve N.D. (29) ile F.N. (49) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Van
