Yer: Batman! Uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı: Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle sorunları bulunan Ü.G., yanında bulunan uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu 2 kişi ayağından yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında bazı araçlara da mermilerin isabet ettiği öğrenildi.
Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ü.G.’nin işlemleri sürerken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman'da bir kişi uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtı— Mynet (@mynet) February 22, 2026
2 kişi ayağından yaralanırken saldırgan gözaltına alındıpic.twitter.com/0Nea8alSuD
