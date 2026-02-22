HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Batman! Uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı: Yaralılar var

Batman'da bir kişi uzun namlulu silahla etrafa rastgele açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi ayağından yaralandı. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Yer: Batman! Uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı: Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle sorunları bulunan Ü.G., yanında bulunan uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu 2 kişi ayağından yaralandı.

Yer: Batman! Uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı: Yaralılar var 1

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında bazı araçlara da mermilerin isabet ettiği öğrenildi.

Yer: Batman! Uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı: Yaralılar var 2

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ü.G.’nin işlemleri sürerken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"
Gözler kritik güne çevrildi! ABD'den yoğun askeri sevkiyatGözler kritik güne çevrildi! ABD'den yoğun askeri sevkiyat

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Hayvan dışkısının altından 19 yabancı çıktı!

Hayvan dışkısının altından 19 yabancı çıktı!

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.