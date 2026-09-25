Emet'te dağlık alanda orman yangını

Emet ilçesinde, dağlık bölgede orman yangını çıktı. Sarp ve ulaşımın güç olduğu arazi şartları nedeniyle yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2 arazözle müdahalede bulunurken, Orman İşletme ekipleri 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla söndürme çalışmalarına katıldı.

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Yangına 2 itfaiye aracı ve 2 arazözün yanı sıra şirketlere ait su tankerleri ve ekipler de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır