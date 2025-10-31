Hareket ederken yani kaslar çalışmaya başladığında beyinden gelen elektriksel sinyallerin artması beklenir. Bu sinyaller sinirler aracılığıyla kaslara iletilir ve kasların kasılmasını sağlar. Dolayısıyla her hareket aslında beynin gönderdiği küçük elektrik mesajlarının algılanması sayesinde gerçekleşir denebilir. Fakat sinirlerde ya da kaslarda bir sorun varsa bu iletişim sistemi bozulur. Sinirler yeterince güçlü sinyal gönderemez ya da kaslar sinyalleri doğru şekilde alamaz. Bu noktada sinir testi ya da kas fonksiyon testi yaptırılması gerekir.

EMG testi nedir, neyi ölçer?

İnsan vücudu sinirler ve kaslar arasındaki iletişimin sürekli devam ettiği elektriksel bir ağa sahiptir. Beyinden çıkan sinyaller sinirler aracılığıyla kaslara ulaşır ve bu sayede hareket ederiz. Elektromiyografi ya da kısaltmasıyla EMG testi bu iletişimin ne kadar sağlıklı işlediğini ölçer.

Basitçe ifade etmek gerekirse EMG testi kasların ve sinirlerin elektriksel sinyallere verdiği tepkileri inceler. Bu test sayesinde bir rahatsızlığın sinirlerden mi yoksa kaslardan mı kaynaklandığı anlaşılabilir. Kasların dinlenme hâlinde ve hareket hâlinde oluşturduğu elektriksel aktiviteler ölçülür. Bu sayede kasların çalışma düzeni detaylı bir şekilde değerlendirilir.

EMG testi nasıl yapılır?

EMG işlemi elektromiyograf adı verilen özel bir cihazla gerçekleştirilir. Bu cihaz kasların elektriksel sinyallerini kaydeder. Sonucunda ise elektromiyogram denen verilere dönüştürür. Test esnasında bir ya da birkaç ince iğneden oluşan elektrot kas dokusuna yerleştirilir. Bu elektrotlar sinirlerin kaslara gönderdiği elektriksel uyarıları algılar. Cihaz bu sinyalleri görüntüye dönüştürür.

Monitörde görülen elektriksel aktiviteler osiloskop adı verilen bir ekranda dalga formunda izlenir. Dalgaların şekli, yüksekliği ve sıklığı kasların çalışma performansını gösterir.

Test esnasında kişiden bacağını oynatması, elini sıkması ya da kasını hafifçe kasması istenebilir. Bu hareketler kasların ne kadar iyi çalıştığını ve sinirlerin ne kadar etkili sinyaller gönderdiğini anlamaya yardımcı olur.

Kaslar kasıldıkça kas liflerinin çalıştığı ve buna bağlı olarak elektriksel dalgaların arttığı gözlemlenir. Bu dalgaların düzeni ve gücü sinir-kas iletişiminin ne kadar sağlıklı olduğunu ortaya koyar. EMG testi tamamlandıktan sonra elde edilen veriler genellikle aynı gün içinde doktor tarafından değerlendirilir. Fakat bazı durumlarda testin kapsamına ve incelenen kas ya da sinir sayısına bağlı olarak sonuçların netleşmesi birkaç günü bulabilir.

EMG kasların çalışma şekliyle beraber sinirlerin kasları ne kadar kontrol edebildiğini de gösterir. Bu sayede sinir sıkışmaları, kas hastalıkları, sinir hasarları ya da nörolojik bozukluklar hakkında detaylı bilgi elde edilebilir. Bilhassa karpal tünel sendromu, sinir iltihapları, periferik nöropatiler, kas erimeleri ve omurilikle ilgili rahatsızlıkların teşhisinde EMG testi büyük önem taşır.