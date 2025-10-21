HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuveyt'te ziyaret ettiği Al-Salam Sarayı Müzesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt ziyaretimiz vesilesiyle kültürel mirası, modern müzecilik anlayışıyla buluşturan Al-Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret ettim. Bu müstesna yapı, Kuveyt'in kurumsal hafızasını geleceğe aktaran önemli bir merkez. Hem sarayın hem de ülkenin zengin tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinmekten memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 1Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 2

Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 3Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 4Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 5
Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 6Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 7Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 8
Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 9Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 10Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 11
Emine Erdoğan, Al-Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti 12Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alacak verecek tartışması mahkemeye taşındıAlacak verecek tartışması mahkemeye taşındı
Şemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardıŞemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı

Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.