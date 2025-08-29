HABER

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen programa dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TEKNOFEST gençliğiyle buluşan Mavi Vatan heyecanı, milletimizin yarınlarını aydınlatıyor. Dilerim ki bu ışık, Türkiye'yi denizlerde ve göklerde daima güçlü kılsın." ifadelerini kullandı.
tekno fest ile ne alaka
