HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Emirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyü sınırları içerisinde yer alan Yellibel Yaylası’nda yılın ilk kar yağışı gerçekleşti.

Emirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bölgede son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Emirdağ’ın rakımı en yüksek noktalarından biri olan Yellibel Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışını gören vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü bölgede, yetkililer yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağanak yağış Bartın Irmağı’nı taşırdıSağanak yağış Bartın Irmağı’nı taşırdı
Düzce’de fırtınada devrilen ağaçlar kaldırılıyorDüzce’de fırtınada devrilen ağaçlar kaldırılıyor

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.