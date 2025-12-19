HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı değişiyor! Polis mesai saatlerine düzenleme geliyor

İçişleri Bakanlığı, 350 bin personeli bünyesinde barındıran Emniyet Genel Müdürlüğü için reform niteliğinde bir yapısal değişikliğe gidiyor. Yeni teşkilat kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı, Emniyet Başkanlığı olacak. Teşkilat bünyesindeki bazı daireler genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı değişiyor! Polis mesai saatlerine düzenleme geliyor
Taner Şahin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin yeni teşkilat kanununu hazırlanacağını açıkladı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Başkanlığı'na dönüşecek, teşkilattaki bazı daire başkanlıkları genel müdürlük seviyesine çıkarılacak.

Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor" dedi.

Teşkilat yapısına ilişkin çalışma tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. Ardından genel kurulda görüşülüp son halini alacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı değişiyor! Polis mesai saatlerine düzenleme geliyor 1

POLİSE 12 SAAT MESAİ 36 SAAT DİNLENME MODELİ

Yaklaşık 350 bin polisin çalışma sistemine ilişkin yeni düzenleme de yolda.

Emniyet güçleri, 12 saat mesai, 36 saat dinlenme modeline geçecek. Bakan Yerlikaya, düzenlemeye ilişkin ayrıntıları Meclis'teki bütçe görüşmelerinde duyurmuştu.

Yerlikaya, "Yeni personelimizle birlikte dört gruplu 12-36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık inşallah önümüzdeki yıl bunu tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın hamlesi sonuç verdi: TikTok, ABD'deki operasyonlarını devrediyorTrump'ın hamlesi sonuç verdi: TikTok, ABD'deki operasyonlarını devrediyor
32 ilde DEAŞ operasyonu: 170 şüpheli yakalandı32 ilde DEAŞ operasyonu: 170 şüpheli yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis emniyet emniyet genel müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.