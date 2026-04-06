Emniyet Müdürü Çağlar denetimleri yerinde inceledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, kentte yürütülen denetimleri yerinde inceledi.

Bilecik’te huzur ve güven ortamının devamı amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Akasyaaltı Uygulama Noktası’nda incelemelerde bulundu. Görev başındaki polis ekipleriyle bir araya gelen Çağlar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetimlerin etkin ve titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Çağlar, "Vatandaşlarımızın güvenliği için sahada görev yapan personelimiz çok önemli ve değerli. Bütün Emniyet personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Uygulamalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır