Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş insanı Fazlı Ateş'in tutuklanması oldu. İkilinin milyonluk para trafiği ve görüşmeleri dikkat çekmişti. Gündem olan olayda yeni detaylara ulaşıldı. İş insanı Fazlı Ateş'in birçok siyasi isimle fotoğrafı çıktı. Siyasiler arasında Abdullah Gül ve Abdulkadir Aksu da yer aldı.

Ufuk Dağ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmadaki yeni detaylar Türkiye'nin gündemine oturdu. Soruşturma kapsamında 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş insanı Fazlı Ateş tutuklandı. İkilinin ifadeleri ses getirmişti. Öte yandan bir yeni gelişme daha yaşandı.

ABDULLAH GÜL

Tutuklanan iş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle olan fotoğrafları ve paylaşımları dikkat çekti. Paylaşım yaptığı isimlerde arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer aldı. 2019 yılında Gül ile fotoğrafını paylaşan Ateş, "11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül’ün çalışma ofisine iştirak ettik. Oldukça verimli ve değerli fikir alışverişlerinde bulunduk. Şahsıma göstermiş olduğu misafirperverlik için müteşekkirim ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanmış.

ABDULKADİR AKSU

Bunun dışında bir paylaşım da eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'yla yapılmış. Ateş Aksu'yla ilgili paylaşımına, "“Eski İçişleri Bakanımız, çok değer verdiğim, siyasi hayatımda rehber edindiğim duayen Sayın Abdülkadir Aksu’yu ziyaret ettim. Kendisine şükranlarımı sunuyorum, Allah sağlık, sıhhat versin” notunu düşmüş. Aksu'yla ilgili yapılan paylaşımın 2018 yılına ait olduğu belirlendi.

ATEŞ VE ARSLAN ARASINDAKİ MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasına giren beyanlarda, Fazlı Ateş’in sürekli İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın evine gittiği, hatta evin tamirat işlerinin Fazlı Ateş ve belediye tarafından yapıldığı iddia edildi. Yine aynı ifadelerde, Ramazan ayında Ateş’in, İlker Arslan ve Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte emniyet müdürünün evinde sık sık vakit geçirdiği, burada okey oynadıklarını söylediği yer aldı.

Öte yandan soruşturmayla ilgili ifade veren iş insanları, Fazlı Ateş aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını, hak edişlerin zamanında ödendiğini ve cezaların kaldırıldığını belirtti. İş insanı, bu süreçte toplam 6 milyon 105 bin TL ödeme yaptığını söyledi. Ayrıca, 11 Ekim 2024’te 1 milyon 871 bin TL, 10 Şubat 2025’te ise 2 milyon TL’nin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın ihtiyacı olduğu söylenerek iş insanlarından talep edildiği kaydedildi.

Soruşturmanın merkezindeki isim Fazlı Ateş, tüm suçlamaları reddetti.

Abdullah Gül Abdülkadir Aksu İlker Arslan Fazlı Ateş
