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Emniyet şeridindeki tıra başka bir tır çarptı: 2 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde emniyet şeridindeki bir tıra başka bir tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Emniyet şeridindeki tıra başka bir tır çarptı: 2 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Çekicisi arızalanan 33 AUE 660 plakalı tır, şoförü tarafından emniyet şeridinde durduruldu.

Emniyet şeridindeki tıra başka bir tır çarptı: 2 yaralı 1

ADANA'DA 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Aynı istikamette ilerleyen 63 LA 555 plakalı tır, emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı. Kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı.

Emniyet şeridindeki tıra başka bir tır çarptı: 2 yaralı 2

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Tır kaza
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