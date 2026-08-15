Emniyet şeridindeki tıra başka bir tır çarptı: 2 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Çekicisi arızalanan 33 AUE 660 plakalı tır, şoförü tarafından emniyet şeridinde durduruldu.

ADANA'DA 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Aynı istikamette ilerleyen 63 LA 555 plakalı tır, emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı. Kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır