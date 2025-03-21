Emniyetten okul servis şoförlerine eğitim

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından okul servis şoförlerinin güvenliğini artırmak ve öğrencilerin daha emniyetli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla eğitim semineri düzenledi. Seminerde, şoförlere iletişim yoluyla dolandırıcılık, güvenli sürüş kriterleri ve okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ekipler özellikle son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına dikkat çekerek, şoförlerin bu tür olaylara karşı nasıl korunmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, güvenli sürüşün önemine vurgu yapılarak, trafik kurallarına uyulması, hız sınırlarına dikkat edilmesi ve araç bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Seminerde, ayrıca şoförlere, öğrencilerin güvenliği için araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar, öğrencilerin iniş ve binişlerinde dikkat edilmesi gerekenler ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Ekipler, eğitim seminerlerinin periyodik olarak devam edeceğini ifada etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır