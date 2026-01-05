HABER

Emre Akdoğan sahada, esnaf rahatta: Sanayide kar engeli aşıldı

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Emre Akdoğan, sanayi esnafının kış aylarında yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan kar birikintilerine karşı harekete geçti.

Emre Akdoğan sahada, esnaf rahatta: Sanayide kar engeli aşıldı

Akdoğan’ın girişimleri sonucu sanayi sitesi içerisinde kapsamlı kar temizliği çalışması gerçekleştirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda, iş güvenliğinde ve günlük çalışma düzeninde ciddi aksaklıklar yaşayan sanayi esnafı, yapılan temizlikle birlikte rahat bir nefes aldı. İş yerlerine ulaşım kolaylaşırken, araç giriş-çıkışları normale döndü, olası kazaların da önüne geçilmiş oldu.

Sanayi esnafının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Emre Akdoğan, "Bizim anlayışımızda koltuk değil, hizmet vardır. Esnafımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Sahada olmak, dinlemek ve çözüm üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Emre Akdoğan, sanayiye yapılan bu önemli çalışmada desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’a teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin esnafın hayatını kolaylaştırmadaki önemine dikkat çekti.
Sanayi esnafı ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Emre Akdoğan’ın çözüm odaklı yaklaşımının ve sahadaki aktif duruşunun güven verdiğini ifade etti. Esnaf, "Sorunlarımızı bilen, bizi dinleyen ve çözüm üreten bir yönetim istiyoruz." diyerek destek mesajlarını iletti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
