En az bir kişi salt okunur olabilir ne demek, iPhone'da neden çıkıyor? iPhone en az bir kişi salt okunur olabilir hatası ve çözümü

Akıllı cihazlarda yer alan rehberler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Diğer insanlarla olan iletişimin sürdürülebildiği bu rehberlerde bazen beklenmedik uyarılarla karşılaşılmaktadır. Bilhassa "en az bir kişi salt okunur olabilir" uyarısı cihaz rehberinde değişiklik yapmaya çalışan pek çok kullanıcının karşılaştığı durumlardan biridir. Bu sorunun neden kaynaklandığı ve nasıl çözüleceği ise merak konusudur.

En az bir kişi salt okunur olabilir ne demek, iPhone'da neden çıkıyor?

iPhone cihaz kullanan kişiler, rehberlerinde değişiklik yapmaya çalıştıklarında “En az bir kişi salt okunur olabilir” hatasıyla karşılaşabilirler. Aslında bu durum bir hata değil, sadece silinmek veya düzenlenmek istenen kişinin salt okunur olarak işaretlenmiş olmasından kaynaklanır. Salt okunur ifadesi herhangi bir dosya veya belgenin yalnızca görüntülenebilir olduğu fakat dosyada bir düzenleme yapılamayacağı anlamına gelir. Bu uyarının olası nedenleri şu şekildedir:

Uygulama senkronizasyonları sebeplerden bir tanesidir. Söz konusu kişi, WhatsApp gibi diğer uygulamalar ile senkronize edildiğinde bu durumla karşılaşılır ve direkt olarak rehberden silinemez.

Hesap Senkronizasyonları da sebepler arasındadır. Kişiye ait veriler, iCloud hesabına kaydedilmiş olduğundan salt okunur olarak işaretlenmesine sebep olabilir.

IPhone en az bir kişi salt okunur olabilir hatası ve çözümü

Salt okunur kişileri silme veya düzenleme işlemi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

1. adım: Kişiyi uygulama üzerinden silme

Silmek istenilen kişinin WhatsApp gibi iletişim platformlarında kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir. Eğer kayıtlıysa kişi uygulama üzerinden silinir. Uygulama üzerinden sildikten sonra, rehberde de silinebilir.

2. adım: Hesap senkronizasyonunu kontrol etme

Ayarlar > Kişiler > Hesaplar adımları izlenerek rehberin hangi hesap ile senkronize edildiği kontrol edilir. Eğer iCloud hesabıyla senkronize edilmişse iCloud.com adresindeki “Kişiler” bölümüne girerek kişiyi silme işlemi gerçekleştirilebilir.

3. adım: Bağlantılı kişileri görme

Rehberde silinmek istenilen üzerine tıklanır ve “Düzenle” seçeneğine girilir. Ardından “Bağlı Kişileri Göster” seçeneği seçilir. "Bağlantıyı Kes" veya "Bağlantıyı Kaldır" seçenekleri işaretlenerek diğer hesaplarla olan bağlantısı kaldırılır. Bağlantı kaldırıldıktan sonra söz konusu kişi rehberden silinebilir.

Bu yöntemlerinden ardından sorun hâlâ devam ediyorsa da Apple Destek ile iletişime geçilmesi önerilmektedir.