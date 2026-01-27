HABER

En ince iPhone Çinlilerin ilgisini çekmedi! Bakın ne kadar satmış

Apple'ın şimdiye kadarki en ince iPhone'u olan iPhone Air, Çin'de beklendiği kadar ilgi görmedi. İddiaya göre Apple Çin'de 17 milyon iPhone 17 serisi akıllı telefon satarken, iPhone Air için satışlar 200 binde kaldı.

Enes Çırtlık

iPhone Air, Apple tarafından iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ten oluşan iPhone 17 serisinin tanıtıldığı eylül etkinliğinde görücüye çıkmıştı. Apple, iPhone Air'ı bugüne kadarki en ince iPhone modeli olarak lanse ederken, telefonun sadece 5,6 mm'lik kalınlığa sahip olduğunu aktarmıştı. Ancak iPhone Air, satışa çıkmasıyla birlikte gerek tek arka kameraya sahip olması gerekse de şarj performansı konusundaki soru işaretleri nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalmıştı.

Çeşitli kaynaklardan gelen iddialarda ise Apple'ın bugüne kadarki en ince iPhone'unun beklenen ilgiyi görmediği ve satışlarının düşük seyrettiği belirtilmişti. Bu konudaki son haber ise 5,6 mm'lik iPhone Air'ın Çin'deki satış performansını ortaya koydu.

ÇİN'DE IPHONE AIR SATIŞLARI 200 BİNİ GEÇMEMİŞ

Wccftech'te yer alan habere göre; sızıntı kaynağı Ice Universe, Apple'ın Çin'de 17 milyon adetlik iPhone 17 serisi satışına karşılık 200 bin adet iPhone Air sattığını iddia etti. Buna göre Air modeli, Çin pazarında, ana serinin satış ivmesinin %1,1'ini yakaladı.

APPLE'DAN İNDİRİM HAMLESİ

Habere göre bu gelişme, Apple'ın Çin'deki Tmall tabanlı resmi çevrimiçi mağazasının satışları teşvik etmek için 2.000 yuana (286 dolar) varan indirimler sunduğu bir dönemde geldi. Bu da Çin'de yeni bir iPhone Air'i sadece 788 dolar civarında bir fiyata alınabileceği anlamına geliyor.

Benzer şekilde bir başka mağaza da Apple'ın resmi indiriminin üzerine yaklaşık 57 dolarlık bir sübvansiyon sunarak kümülatif fiyat indirimini yaklaşık 415 dolara çıkardı.

"2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK DEĞER KAYBI ORANINA SAHİP İPHONE"

Veriler, cihazın piyasaya sürüldüğü ilk 10 hafta içinde orijinal değerinin %47,7'sini kaybettiğini ortaya koydu. Bu da iPhone Air'in, 2022'den bu yana piyasaya sürülen tüm modeller arasında en yüksek değer kaybı oranına sahip iPhone olduğu anlamına geliyor.

Bloomberg'den Mark Gurman yakın zamanda; Apple'ın iPhone Air'in yıllık iPhone satışlarının %6 ila %8'ini oluşturmasını beklediğini ve akıllı telefonun, yeni teknolojileri test etmek için deneysel bir platform olarak Apple için faydasını korumaya devam ettiğini iddia etti.

