'En iyi ilaç Atatürk' sözü için kullandığı ifadelere tepki yağmıştı! Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı kendini savundu

Kocaeli Üniversitesi'nde profesör unvanıyla görev yapan Abdulvahap Akıncı’nın, sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşım kamuoyunda infial yarattı. Bir eczacının Atatürk fotoğrafını duvarına asarak altına "en iyi ilaç" notunu düşmesine alaycı ve aşağılayıcı ifadelerle karşılık veren Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna açıkça hakaret etti. Söz konusu paylaşım, kısa sürede büyük tepki toplarken, Akıncı hakkında işlem başlatılması için çağrılar yapıldı.

PROFESÖRDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Akıncı, bir eczanede çekilen Atatürk temalı görseli paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kızım sen manyak mısın? Adam gelecek kanser ilacı isteyecek ve sen bir tutam Atatürk; ishali olan gelecek, günde üç doz Atatürk mü diyeceksin. Hem tüketirken aç mı yoksa tok mu olacaklar? Eczaneyi niye açtın? Eğer ilaç Atatürk ise fotoğrafına ve heykeline bakarlar. Kızım sen Atatürk'ü mü pazarlıyorsun?"

“CEHALET EN BÜYÜK HASTALIKTIR, ONUN İLACI DA ATATÜRK’TÜR”

Cumhuriyet değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e açıkça hakaret içeren bu ifadeler, toplumun her kesiminden büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, sözde profesöre sert sözlerle yüklendi. Sarı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Yaşadığımız hayatın her safhasına dokunmuş, bize cumhuriyeti ve temel hakları armağan etmiş olan Kurucu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeyi meziyet sanan sözde profesörün paylaşımı kabul edilebilir değildir. Ülkemizde milli ve manevi değerlere hakaret ederek bir yerlere şirin gözükmek isteyen bir avuç kendini bilmez müptezel, bizleri milli ve manevi değerlerimize daha sıkı bağlayacaktır. Unutmayın ki bugün oturduğunuz koltuklar, makamlar ve rütbeler Cumhuriyetin ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük milletimize armağanıdır. O profesör de bilsin ki cehalet en büyük hastalıktır ve onun ilacı Atatürk’tür.”

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA AÇACAK MI?

Toplumun tüm kesimlerinden gelen tepkiler doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi yönetimi ve ilgili kurumların nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

AKINCI: BEN ONUN SUİSTİMAL EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİM

Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı sözlerinin tepki çekmesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Dostlar; Dün sosyal medyada yaptığım bir paylaşım üzerine linç kampanyasına maruz kaldım. Gerek sosyal medyada gerekse bazı gazetelerde yaptığım paylaşım amacından saptırıldı ve Atatürk’e hakaret ettiğim iftirasına maruz kaldım.

Halbuki ben Atatürk’e hakaret etmek bir tarafa, onun suistimal edilmesine tepki gösterdim.

Atatürk, bayrak, din gibi milletin ortak değerlerinin toplumu bölmek veya bazı menfaatleri elde etmek için kullanılmasına karşı çıktım. Ortak değerlerimizin kişisel çıkarlarımız için pazarlanmasına karşı bir duruş ortaya koydum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır