HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

En mutlu günleri hastanede bitti! Düğün iptal edildi, 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma merasiminde tabancalarla rastgele açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Düğün iptal edilirken, olayla ilgili 1'i polis, 2 kişi gözaltına alındı.

En mutlu günleri hastanede bitti! Düğün iptal edildi, 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı

Olay ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı.

MAGANDA KURŞUNU

Bu sırada mermilerden biri Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.’ye isabet etti. Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı.

1 POLİS DE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.’nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir’de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarıBalıkesir’de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları
Karaman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralıKaraman'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
düğün maganda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! Kanunen yasak ama...

Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! Kanunen yasak ama...

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Gizemli sinyal: Ünlü kahin açıkladı...

Gizemli sinyal: Ünlü kahin açıkladı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.