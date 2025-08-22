En mutlu günleri hastanede bitti! Düğün iptal edildi, 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı

Olay ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı.

MAGANDA KURŞUNU

Bu sırada mermilerden biri Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.’ye isabet etti. Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı.

1 POLİS DE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.’nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

