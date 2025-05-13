En sinsi ve ölümcül kanser türü: Pankreas kanseri! Belirti vermeden ilerler: "Karın ağrısını hafife alma"

Pankreas kanseri, en sinsi ve ölümcül türlerinden biridir. Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Işık, pankreas kanseri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

"KANSERİN EN SİNSİ VE ÖLÜMCÜL OLANLARINDAN BİRİ"

Prof. Dr. Işık, “Kanserin en sinsi ve ölümcül formlarından biri olan pankreas kanseri, erken dönemde belirti vermemesi nedeniyle çoğu zaman geç tanı alıyor. Ancak doğru zamanda ve doğru cerrahiyle bu hastalığa karşı ciddi bir yaşam şansı mümkün. Özellikle pankreas başı, onikiparmak bağırsağı (duodenum) ve safra yolları bölgesinde yerleşen tümörlerde uygulanan Whipple ameliyatı, cerrahi dünyada ‘ustalık sınavı’ olarak görülüyor. Whipple, yalnızca cerrahi beceri değil, aynı zamanda strateji, sabır ve multidisipliner ekip çalışması gerektirir. Hayat kurtarıcı etkisi yüksek, ancak herkesin yapmaya cesaret edemediği bir ameliyattır” diye konuştu.

"BAŞVURACAKLARI MERKEZİN DENEYİMLİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Whipple ameliyatının yalnızca tümörün çıkarılmasını değil, aynı zamanda sindirim sisteminin yeniden inşa edilmesini içerdiğini belirten Prof. Dr. Burak Işık,“Ameliyat sırasında pankreasın baş kısmı, safra yollarının bir bölümü, safra kesesi, onikiparmak bağırsağı ve çoğu zaman midenin bir kısmı, çevresindeki lenf bezleriyle birlikte çıkarılır. Ardından pankreasın kalan kısmı, safra yolu ve mide, ince bağırsağa bağlanarak sindirim sistemi tekrar kurulur. Bu, sadece teknik değil aynı zamanda fizyolojik bir hassasiyetle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Whipple ameliyatı yalnızca yüksek deneyim ve uzmanlık gerektirir. Bu cerrahi müdahale, ileri düzey planlama, ciddi ekipman altyapısı ve disiplinler arası iş birliği gerektirir. Bu nedenle hastaların başvuracakları merkezin bu alanda deneyimli olup olmadığını sorgulaması gerekir.”

‘HER ŞİKAYET MASUM OLMAYABİLİR’

Prof. Dr. Işık, pankreas bölgesine ait belirtilerin çoğu zaman önemsenmediğini ve bu nedenle hastaların geç başvurduğunu belirterek, “Karın ağrısı, mide bulantısı, sarılık, ani kilo kaybı gibi şikayetler; pankreas, safra yolları ya da onikiparmak bağırsağında gelişen bir hastalığın habercisi olabilir. Bu bölgelerdeki kitleler genellikle geç belirti verdiğinden, en ufak şüphede vakit kaybetmeden uzman görüşü alınmalı. Erken tanı ve zamanında yapılan cerrahi, yaşam süresini ve kalitesini belirleyen en önemli faktördür” dedi.

KARIN BÖLGESİNDE KRONİK ŞİKAYETLERİ OLANLAR DİKKAT!

Whipple ameliyatının geçmişte çok yüksek riskli kabul edildiğini ancak günümüzdeki teknoloji ve deneyimle birlikte daha güvenli hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Işık, “Gelişmiş görüntüleme yöntemleri, modern yoğun bakım olanakları ve cerrahi ekiplerin artan deneyimi sayesinde Whipple artık çok daha güvenli yapılabiliyor. Doğru merkezde, doğru cerrahla uygulandığında hastalarımıza hem yaşam süresi hem de yaşam kalitesi açısından büyük bir avantaj sağlıyoruz. Whipple gibi büyük cerrahilerde doğru merkez seçimi, tedavinin başarısını doğrudan etkiler. Karın bölgesinde kronik şikayetleri olan herkesin geç kalmadan uzman değerlendirmesine başvurması gerekir” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır