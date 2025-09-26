Endometriozis nedir? Endometriozis belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilinmesi gerekenler

Endometriozis rahatsızlığı, üreme çağında her yaşta kadında görülebilir. Hastalık tedavi edilmediğinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Çünkü bu hastalık sürecinde sürekli olarak ağrı ve rahatsızlık hissi görülür. Erken teşhis konulduğunda ve uygun tedavi yöntemleri uygulandığında bu durum kontrol altına alınabilir. Hastalığın etkileri ilaç tedavisi ve cerrahi yöntemlerle azaltılabilir. Bu sayede kişiler daha rahat bir yaşam sürerler. Bu noktada endometriozis tedavi yöntemleri hakkında bilinmesi gerekenler sıklıkla araştırılmaktadır.

Endometriozis nedir?

Endometriozis rahmin içini kaplayan dokunun olması gereken yerin dışında büyümesiyle oluşur. Normalde bu doku her ay regl döneminde kalınlaşır ve kanar. Fakat endometrioziste bu durum rahmin dışındaki dokularda meydana gelir.

Dokuların rahim dışına yerleşmesi iltihaplanmaya ve ağrılara sebep olabilir. Tedavi edilmediği takdirde ise çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir. Hastalık ilerlediğinde yumurtalıklarda “çikolata kisti” denilen kistler ortaya çıkabilir. Bu kistler de ağrı ve diğer şikayetleri artırabilir.

Endometriozis belirtileri

Endometriozis her kadında farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Belirtiler kişiden kişiye değişir. Bazı durumlarda hastalığın fark edilmesini zorlaştırır. Erken teşhis ve uygun tedavi ile bu hastalık kontrol altına alınabilir. Endometriozis’in en çok görülen belirtileri şu şekildedir:

Regl döneminde dayanılmaz ağrı yaşanması

Alt karın ve kasık bölgesinde sürekli ağrı hissi

Cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan ağrı

Adet döngüsünde düzensizlikler

Bağırsaklarda ağrı, şişkinlik veya sindirim sorunları

Gebe kalmada güçlük (infertilite)

Sürekli yorgunluk ve halsizlik hali

Bel ve bacaklarda ağrı

Mide bulantısı ve zaman zaman kusma

İdrar yaparken yanma, ağrı ya da zorlanma

Düşük tansiyon ve baş dönmesi

Endometriozis tedavisi

Endometriozis tedavisi ilaçlarla ya da ameliyatla yapılabilir. Bazı durumlarda iki yöntem birlikte uygulanır. Hastalığın ilk aşamalarında ilaç tedavisi denenir. İlaçların yeterli olmadığı durumlarda cerrahi tedavi gündeme gelir.

Adet döneminde görülen ağrı ve krampları azaltmak için ağrı kesici ilaçlar verilir. Hamilelik düşünmeyen kişilere ağrı kesiciye ek olarak hormon tedavisi de uygulanabilir. Hormon tedavisi hastalığın yol açtığı ağrıyı hafifletir ya da tamamen ortadan kaldırabilir.

Bilindiği üzere kadın bedeni her ay adet döngüsünde hormonlar üretir. Bu hormonların artıp azalması ise rahim dışına yerleşmiş olan endometrial dokunun kalınlaşıp kanamasına neden olur. Hormon tedavisi bu süreci yavaşlatarak yeni doku oluşumunu engeller. Fakat bu yöntem kalıcı değildir. Bu tedavi bırakıldığında belirtiler yeniden ortaya çıkabilir. Bununla beraber bebek sahibi olmak isteyen kadınlarda hormon tedavisi uygun görülmez. Bebek sahibi olmak isteyen kişiler için cerrahi yöntemler tercih edilir.

Cerrahi tedavi esnasında çoğunlukla laparoskopi kullanılır. Göbek deliğinden küçük bir kesi açılır ve ucunda kamera olan ince bir aletle kist dokusuna ulaşılır. Bu işlemle beraber kist bulunduğu yerden çıkarılır.

Endometriozis tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri de oldukça önemlidir. Vücutta fazla östrojen hormonu üretilmesi endometrial dokunun büyümesini artırır. Bu nedenle östrojen seviyesinin azaltılması belirtileri hafifletebilir.