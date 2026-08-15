Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 47'ye yükseldi

Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası açıklarında, yerel saatle 06.00 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan son açıklamada, deprem ve ardından gelen artçılar nedeniyle bölgede yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi. Önceki saatlerde yapılan açıklamalarda yaralı sayısının 13 olduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarılmıştı.

ENDONEZYA'DA 7.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BNPB'nin paylaştığı güncel hasar tespit verilerine göre, afet bölgesinde 157'si ağır, 41'i orta ve 148'i hafif olmak üzere toplam 346 ev hasar gördü. Ayrıca 87 eğitim kurumu, 18 sağlık tesisi, 5 ibadethane ve 6 kamu binasının depremden etkilendiği aktarıldı. Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena, meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını belirtirken, afet nedeniyle eyalete yönelik çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği kaydedildi.

CAN KAYBI 47'YE YÜKSELDİ

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, afetzedeler için yardım sevkiyatları da hızlandırıldı. BNPB, Doğu Flores bölgesindeki lojistik deposunun yanı sıra başkent Cakarta'daki Halim Perdanakusuma Hava Üssü üzerinden deprem bölgelerine gıda ve acil ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini duyurdu.

Merkez üssü Nagekeo bölgesine bağlı Mbay kasabası yakınları olan depremin ardından verilen tsunami uyarısı, Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Ajansı tarafından ilerleyen saatlerde kaldırılmıştı. Yetkililerin ve arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır