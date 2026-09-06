Endonezya'da yanardağ patladı! Kül bulutu 15 kilometreye yükseldi, 6 havalimanında uçuşlar durdu

Endonezya’nın Sunda Boğazı’nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı, cuma günü başlayan hareketliliğin ardından bu sabah patladı. Endonezya Jeoloji Ajansı, saat 03.53’te meydana gelen patlamanın yaklaşık 30 saniye sürdüğünü açıkladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yanardağdan yükselen lavların geceyi aydınlattığı görüldü.

YETKİLİLER UYARDI: "UZAK DURUN"

DHA'nın aktardığına göre, yetkililer, bölge sakinleri ve ziyaretçilere volkanın aktif kraterinden en az 3 kilometre uzak durmaları uyarısında bulundu.



Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi ise volkanik külün başkent Cakarta'nın bazı bölgeleri ile Sumatra Adası'nın güneyindeki Lampung eyaletine yayıldığını duyurdu. Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı, artan volkanik faaliyet nedeniyle uçuş operasyonlarını 05.30-09.30 arasında geçici olarak askıya aldığını belirtti.

KÜL BULUTU 15 KİLOMETREYE ULAŞTI

Volkanik kül, Cakarta’nın bazı bölgeleriyle Sumatra Adası’nın güneyindeki Lampung eyaletine kadar yayıldı. Meteoroloji yetkililerine göre kül bulutu yanardağın Java tarafında 6 bin metreye, Sumatra yönünde ise yaklaşık 15 bin metreye kadar yükseldi. Patlamayla birlikte duyulan gürültünün yüzlerce kilometre uzağa ulaştığı, gök gürültüsünü andıran seslerin yaklaşık 700 kilometre mesafeden bile işitildiği bildirildi.



6 HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDU

Kül bulutunun hava sahasına ulaşması üzerine Cakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı uçuş operasyonlarını durdurdu. Havalimanının en az 17.30’a kadar uçuşlara kapalı kalacağı açıklandı. Soekarno-Hatta’nın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki 5 havalimanında daha operasyonlar durduruldu. Semarang ve Surabaya’daki havalimanları ise uçakların yönlendirilebileceği alternatif noktalar olarak hazırlandı.

22 BİN 800 YOLCU ETKİLENDİ

AP'nin aktardığı verilere göre 516 uçuş hareketi patlamadan etkilendi. Cakarta’daki havalimanında mahsur kalan veya uçuş planı bozulan yolcu sayısı yaklaşık 22 bin 800 olarak açıklandı. Hong Kong, Sidney, Amsterdam, Seul, Doha ve Kuala Lumpur hatlarında iptal, erteleme ve rota değişiklikleri yaşandı. Singapore Airlines ve Malaysia Airlines da Cakarta seferlerini iptal eden şirketler arasında yer aldı.

“KRAKATAU’NUN ÇOCUĞU”

Endonezce “Krakatau’nun çocuğu” anlamına gelen Anak Krakatau, 1883’teki büyük Krakatau patlamasının ardından aynı bölgede oluştu. 1883’teki felaket ve ardından gelen tsunami 36 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Anak Krakatau’da 2018’de yaşanan çökme de Sunda Boğazı’nda tsunamiye neden olmuş, 400’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.