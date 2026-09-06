7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuluyor! Sigara bırakma polikliniklerinde yüz binlerce kişiye danışmanlık hizmeti verildi

Sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından yüz yüze, uzaktan ve yerinde hizmet modelleriyle danışmanlık sunuluyor. Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde de hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniklerinde tütün kullanımını bırakmak isteyen bireylerin bağımlılık düzeyleri değerlendiriliyor, kişiye özel tütün ürününü bırakma planları oluşturuluyor ve bırakma süreci boyunca danışmanlık ve takip hizmetleri sağlanıyor.

Hekim değerlendirmesi sonucunda uygun görülen kişilere, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç desteği de sağlanıyor. Bu kapsamda 2010 yılından itibaren 1,5 milyondan fazla kişiye, Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz sigara bırakma tedavisi desteği sunuldu.

ALO 171 İLE SİGARA BIRAKMA SÜRECİNDE 628 BİN 378 VATANDAŞA DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULDU

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakmak isteyen bireyleri motivasyonel görüşmeler yoluyla bırakma girişiminde bulunmaları için teşvik ediyor. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren sigara bırakma danışma hattı aracılığıyla sigarayı bırakma kararı alan bireylere süreç boyunca rehberlik ediliyor, nikotin yoksunluk belirtileriyle baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri konusunda danışmanlık sağlanıyor. Bu kapsamda, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla 628 bin 378 vatandaşımıza takip ve motivasyon desteği sunuldu.

Danışma Hattını arayan vatandaşlara kişinin bağımlılık düzeyine göre kişiye özel sigara bırakma planı oluşturuluyor veya bu alanda çalışan sağlık profesyonellerine yönlendirilerek ücretsiz sigara bırakma danışmanlığı sağlanıyor. Sigara bırakma planı oluşturulan kişiler ise geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca takip ediliyor ve en az 7 kez aranarak bırakma sürecini sürdürmeleri konusunda motivasyonel destek sağlanıyor.

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı üzerinden 81 bin 398 çağrı karşılandı. Hat aracılığıyla ayrıca 47 bin 338 kişiye motivasyonel arama gerçekleştirildi.

81 İLDE 383 MERKEZDE ÇEVRİM İÇİ (UZAKTAN) SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ HİZMET VERİYOR

Sigara bırakma hizmetlerine erişimin artırılması ve farklı ihtiyaç gruplarına yönelik hizmet sunulması amacıyla 81 ilde 383 merkezde çevrim içi (uzaktan) sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor. MHRS üzerinden uzaktan değerlendirme randevusu alınarak hekim ile görüntülü görüşme yoluyla danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Bu hizmet kapsamında bireyler dijital platformlar üzerinden hekimler tarafından değerlendiriliyor; danışmanlık, motivasyonel destek ve izlem hizmetleri yüz yüze başvuru gerekmeksizin sunuluyor. Çevrim içi hizmet modeli özellikle zaman ve mekân açısından yüz yüze hizmetlere erişmekte güçlük yaşayan bireylere destek sağlıyor.

Saha temelli tütünle mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla mobil ve yerinde sigara bırakma hizmetleri de yürütülüyor. Tütünle mücadele timleri tarafından kamu kurumları, eğitim kurumları, iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında bireylere yerinde bilgilendirme, ön değerlendirme ve danışmanlık hizmeti veriliyor, uygun görülen bireyler sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor.

Bu kapsamda 30 Temmuz 2025'ten bu yana 920 kamu kurumunda yerinde sigara bırakma danışmanlığı sunuldu, 23 bin 115 kamu personeline tütün kullanımının zararları ve sigara bırakma konusunda eğitim verildi.

SAĞLIKLI DİJİTAL YAŞAM İÇİN RİSKLERİ ERKEN FARK ETMEK ÖNEM TAŞIYOR

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yanı sıra internet kullanımı ve oyun gibi davranışların kontrolsüz ve aşırı kullanımı da bireylerin günlük yaşamını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebiliyor. Davranışsal bağımlılıklardan korunmada en önemli adımlardan biri, riskli davranışları erken fark etmek ve ihtiyaç duyulduğunda destek almaktır.

Kişinin kendisinde, yakınında veya çocuğunda kontrol kaybı, günlük yaşamda bozulma, sosyal ilişkilerden uzaklaşma veya bir davranışı bırakamama gibi durumların fark edilmesi hâlinde sağlık desteğine başvurulması önem taşıyor. Bu kapsamda internet ve oyun başta olmak üzere davranışsal bağımlılık risklerine yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Psikososyal Destek Birimlerince sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı, “Kaybetmeden Fark Et” anlayışı doğrultusunda tütün ve tütün ürünleri kullanımı ile teknoloji ve diğer davranışsal bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı bireylerin riskleri erken fark etmesini, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesini ve ihtiyaç duyduklarında uygun sağlık hizmetlerine zamanında ulaşmasını desteklemeye devam ediyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da Halk Sağlığı Haftası kapsamında sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Sağlıklı bir yaşam için #KaybetmedenFarkEt!

Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz:

Ülke genelindeki 1.678 Sigara Bırakma Polikliniğimizde, 376 bin 158 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verdik.

81 ilde 383 merkezimizde, MHRS üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunuyoruz.

Tütünle Mücadele Timlerimizle 920 kamu kurumunda yerinde danışmanlık hizmeti vererek 23 bin 115 kamu personeline bilgilendirme eğitimi ulaştırdık.

Tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşımıza ücretsiz ilaç desteği sağladık.

7/24 hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımız aracılığıyla 628 bin 378 vatandaşımıza takip ve motivasyon desteği sunduk.

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattımız üzerinden 81 bin 398 çağrıyı karşıladık, 47 bin 338 motivasyonel arama gerçekleştirdik.

Sağlıklı bir yaşam için bugün bir adım atın.

Sigara ve tütün kullanımını bırakmak, bağımlılıkla mücadele konusunda destek almak için Sağlıklı Hayat Merkezlerimize ve Danışma Hatlarımıza başvurun.

Kaybetmeden fark edin, sağlığınız için harekete geçin."