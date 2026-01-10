Endonezya Grok'u geçici olarak engelledi

Antara'nın haberine göre Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Grok'a geçici erişim engeli getirildiği belirtilen açıklamada, kararın gerekçesinin, "kadınlar, çocuklar ve genel halkı yapay zekayla üretilmiş uygunsuz içeriklerin psikolojik ve sosyal zararlarından korumaya yönelik acil ihtiyaç" duyulması olduğu kaydedildi.

"CİDDİ BİR İNSAN ONURU İHLALİ"

Açıklamada, "Hükümet, rıza dışı cinsel sahte içerikleri dijital ortamda ciddi bir insan onuru ve vatandaş güvenliği ihlali olarak görmektedir." ifadesine yer verildi.

Endonezya hükümeti 7 Ocak'ta Grok ile üretilen sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle X'e erişim engeli getirebileceğini açıklamıştı.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır