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Enerjinizi geri kazanın: Uzmanından baharda beslenme tüyoları! Yorgunluğa son...

Bahar aylarında artan yorgunluk hissi ve mevsim geçişlerinin etkisiyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Uzman Diyetisyen Betül Merd, bu dönemde doğru beslenmenin hem bağışıklığı desteklediğini hem de vücuda enerji kazandırdığını belirterek, "Antioksidan açısından zengin gıdalar vücudu arındırır ve bağışıklığı güçlendirir" dedi. Detaylar haberimizde...

Enerjinizi geri kazanın: Uzmanından baharda beslenme tüyoları! Yorgunluğa son...

Bahar mevsimiyle birlikte artan mevsimsel yorgunluk ve bağışıklık zayıflığına karşı uzmanlar uyarıyor. Uzman Diyetisyen Betül Merd, bu dönemde bağışıklık sistemini desteklemenin ve enerji seviyesini korumanın en etkili yollarından birinin dengeli ve sağlıklı beslenme olduğunu vurguladı.

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Merd, "Antioksidan açısından zengin gıdalar vücudu arındırır ve bağışıklığı güçlendirir" ifadelerini kullandı.

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BAHAR AYLARINDA NASIL BESLENMELİYİZ

Baharda mevsim sebze ve meyvelerinin tüketiminin önemli olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyeni Betül Merd, "Bahar aylarında nasıl beslenmeliyiz, üzerimizde oluşturmuş olduğu yorgunlukları nasıl atabiliriz gibi sorularla çok fazla karşılaşıyoruz bu dönemde. Bahar aylarında bağışıklık sistemlerimizi desteklemek, enerji seviyemizi korumak ve bahar yorgunluğunu önlemek için beslenmeye dikkat etmek önemli. Mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi çok önemli diyoruz bu dönemde. Bahar mevsimi de taze yeşillikler, enginar ve kuşkonmaz gibi besinlerin en bol olduğu dönemlerdir. Antioksidan açısından zengin olan bu gıdalar vücudu arındırır ve bağışıklığı güçlendirir. Su tüketimine çok dikkat etmeliyiz. Kıştan çıkan vücut toksinleri atmak ve metabolizmayı hızlandırmak için suya daha fazla ihtiyaç duyuyor. Günde en az 2-2,5 litre su içmek bahar yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur" dedi.
Merd, baharda lif oranı yüksek besinlerin de tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Lif oranı yüksek besinler tercih edilmeli. Çünkü sindirim sistemimizin düzenlenmesi için tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller gibi lif açısından zengin besinleri tüketmek çok önemlidir. Bu besinlerin bağırsak sağlığını desteklemede ve detoks etkisi oluşturmakta da etkisi vardır. Probiyotik ve prebiyotiklere yer verilmesini istiyoruz. Hem şişkinlik şikayetlerimizin önlenmesinde ki bahar aylarında sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de şişkinlik şikayetleridir. Bu dönemde onları azaltmak için probiyotik ve prebiyotik besinlere yer vermeliyiz. Yani yoğurt, ayran ve turşu gibi besinlere yer verirsek gaz şikayetlerimiz önlenmiş olur. Kuru baklagilleri yaparken 72 saat suda bekletip asitlerini uzaklaştırmak için suyunu sık değiştirip o şekilde pişirirsek yine şişkinlik şikayetlerimizin önüne geçecektir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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yorgunluk beslenme uzmanı bahar dönemi sağlıklı beslenme bahar
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