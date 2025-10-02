HABER

  2. HABER
  3. Güncel

Enez'de av tüfeğiyle öldürülen şahıs köy mezarlığına defnedildi

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'de dün yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından köyde cenaze töreni düzenlendi.

Av tüfeğiyle öldürülen Necati Sunar ve Erman Korkmaz'ın cenazeleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Yapılan işlemlerin ardından cenazeler defnedilecekleri yerlere gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Enez ilçesine bağlı Hasköylü olan Necati Sunar'ın cenazesi, köyüne getirilerek evinin önünde helallik alındı. Sunar'ın ailesi ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ardından cenaze, ikindi namazına müteakip Hasköy Köy Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, ailesi, yakınları ve Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan ile Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Erman Korkmaz'ın cenazesi ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınarak defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

TARLA SÜRME MESELESİNDEN HUSUMETLERİ VARMIŞ

Edinilen bilgilere göre, rüzgar enerji santralinde mühendis olarak görev yapan Erman Korkmaz ile kasaplık hayvan ticareti yaptığı belirtilen Necati Sunar arasında tarla sürme meselesinden kaynaklı husumet olduğu iddia edildi. Olayın bu sebeple yaşandığı öne sürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı İ.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

02 Ekim 2025
02 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne cenaze
