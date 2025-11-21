Enez’deki cinayet sonrası her iki kişi de toprağa verildi

70 yaşındaki Cemali Sönmez’in cenazesi, Enez’de kılınan cuma namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenazede büyük üzüntü yaşandı.

Olayda hayatını kaybeden 68 yaşındaki Türkan Demirci için ise ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Demirci de Enez ilçe mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Her iki defin işlemi de yoğun bir katılımla gerçekleşirken, yaşanan trajedi sonrası ilçede derin bir hüzün hakim oldu.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Cemali Sönmez, dün Türkan Demirci’yi 2. kattaki evinin koridorunda beklemiş ve ardından çıkan tartışmanın neticesinde başına sıktığı tek kurşunla öldürmüş, ardından kendisi de apartman bahçesine çıkarak elinde bulunan tabancayla tek kurşun kendi başına sıkarak intihar etmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır